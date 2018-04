Ziarra de Ndianga Eddy : Une Bagarre éclate entre des partisans d'Abdoulaye Daouda DIALLO et de Cheikh Oumar Anne

A la Ziarra Nianga Eddy, un incident a interrompu la cérémonie officielle .Selon des sources concordantes ADD n’a pas terminé son discours.



Cheikh Oumar Anne et compagnie ont fait irruption dans la cérémonie au moment où le ministre allait terminer son discours et les gardes rapprochés des deux "adversaires" se sont engagés dans une bagarre.



Nos sources rapportent qu’il y a eu des blessés. Cet incident a eu lieu devant Tierno Madani Tall et Tierno Mamadou Adama Gaye.



PODORINFOS