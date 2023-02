Ziguinchor : Barthelemy Diatta, l’Asp enlevé, les rebelles kidnappeurs connus

On en sait un peu plus sur l’identité des ravisseurs de Barthélémy Diatta. Selon la source, il s’agit des hommes de Luis Andritch, un ancien lieutenant du chef rebelle, César Atou Badiate qui a sonné la dissidence. L’agent est donc entre les mains de cette personne depuis un mois maintenant. L’Agent de proximité (Asp) Barthelemy Diatta, enlevé à Santhiaba Manjacque, un village situé non loin du parc de Basse-Casamance il y a un mois, l’a été par des éléments dissidents de la fraction du camp du chef rebelle César Atoute Badiane.



L’armée, qui maintient la pression sur les rebelles, a démantelé l’essentiel de leurs bases. Ainsi, la zone de Djibidione et la bande frontalière sont nettoyées en décembre dernier des bandes rebelles après les opérations de ratissage en mars 2022. Créant ainsi une débandade et un esprit de représailles…



Un kidnapping que les hommes du chef rebelle César Atoute Badiate ont dés approuvé avec la dernière énergie. Les divergences entre les deux camps rebelles, sur cet enlèvement, avaient même suscité des craintes quant à de possibles représailles de la part des hommes de César, qui réclamaient la libération immédiate de l’ASP.



Des négociateurs et médiateurs avaient sollicité l’intervention d’Ousmane Tamba, membre de l’aile politique basée en Suisse, pour interférer auprès de Louis Enrich pour la libération de Barthélemy Diatta. Mais, les choses trainent, pour ne pas dire bloquées. Aujourd’hui, si certains s’expliquent difficilement cet enlèvement, d’autres y voient «un chantage» des ravisseurs pour s’affirmer, après qu’ils ont tourné le dos à la faction de César A. Badiate. En attendant, le statu quo entoure ce dossier de kidnapping, qui plonge tout le Kassa dans l’inquiétude la plus totale. Qu’est-ce qui bloque la libération de l’ASP Barthélemy Diatta ? La question continue d’être agitée par les populations de la zone et les proches de l’ASP qui n’a plus donné de ses nouvelles, depuis quelques jours.