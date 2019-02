Ziguinchor : Ruée des libéraux et « Khalifistes » vers SONKO

La Coalition «SONKO Président» peut s’appuyer sur les soutiens de libéraux du PDS de Ziguinchor dirigés par l’ex-sénateur Mamadou Lamine SAKHO, des partisans de Khalifa Sall à Ziguinchor, des «Centristes» du parti de Abdoulaye Baldé et du mouvement « navetane ».



En effet, la permanence du PASTEF à Ziguinchor a servi hier, jeudi 31 janvier, de lieu de convergence à ces membres d’autres formations politiques qui ont jeté leur dévolu sur Ousmane SONKO.



«A un moment de l’histoire, il faut savoir prendre ses responsabilités et prendre une décision. Notre candidat a été injustement écarté de ces élections par Macky SALL alors nous soutenons notre frère pour chasser du pouvoir Macky Sall». Ces propos du coordonnateur du mouvement «Khalifa Président» à Ziguinchor, Makan TAMBA, illustre du soutien que les partisans de l’ex maire de Dakar, présents à Ziguinchor, ont tenu à exprimer au candidat Ousmane SONKO qui présente, le meilleur profil selon le coordonnateur du PDS à Ziguinchor l’ex-sénateur Mamadou Lamine SAKHO.



Ce dernier estime qu’ils (les libéraux de Ziguinchor) ont pris la décision de soutenir Ousmane SONKO même si aucune consigne n’est encore donnée du côté de la direction du PDS. «Suite à une assemblée générale, nous avons saisi la direction du parti pour faire part de notre souhait. Deux schémas s’ouvrent à nous. Soit aller au boycott ce qui serait déroulé un tapis rouge à Macky SALL ; soit aller en alliance pour atteindre un autre objectif de faire partir Macky Sall. Ziguinchor a opté pour le second cas de figure c’est-à-dire nous allier avec le frère Ousmane SONKO. Nous avons informé la direction du parti de cette décision de cheminer avec Ousmane SONKO pour cette présidentielle», renchérit le responsable libéral rejoint par des partisans de Abdoulaye Baldé désormais ex-centristes.



Et lorsque le Président de l’ODCAV de Ziguinchor sur place au siège du PASTEF se prononce c’est pour lâcher ces mots «la quasi-totalité des président d’ASC sont aujourd’hui derrière le candidat Ousmane SONKO ; preuve que le mouvement « navetane » a jeté son dévolu sur le leader du PASTEF qui continue de dégarnir les rangs du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé. Et c’est sous les yeux des responsables du parti d’Ousmane SONKO que ces responsables politiques ont exprimé leur soutien au candidat SONKO qui a également accueilli certains responsables de Book Guis Guis.



Avec Sud Quotidien