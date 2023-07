​Droit public : Ousseynou SALL décroche sa thèse avec la mention "Très honorable" (vidéo)

Après 5 dures années de recherches, l’étudiant à l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques (JSP) savoure l’aboutissement de ses efforts et sacrifices. Il a reçu la mention "Très honorable" pour sa thèse présentée samedi devant un jury émérite. Après son cursus primaire, moyen et secondaire à Louga, Ousseynou SALL a démarré des études en droit à l’UGB. Il empoche sa licence en 2015 et son master en droit de la décentralisation en 2017, puis s’inscrit en thèse pour se spécialiser sur les droits de l’Homme. Ses travaux traitent des arrestations arbitraires, de l’encadrement des réseaux sociaux, des questions de l’indépendance de la justice, des rapports entre l’universalité des droits et les exigences culturelles. Nous lui avons tenu le micro après sa présentation.