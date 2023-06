3e mandat : "je vais répondre très bientôt"

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Le président Macky Sall va bientôt édifier les sénégalais sur sa participation ou non à l’élection présidentielle de 2024. Il l’a fait savoir, ce samedi, lors de la cérémonie de remise des conclusions du dialogue national au Palais de la République.



« Soyez rassuré, je vais répondre très bientôt. Je vais répondre parce que le moment est venu pour répondre pas avant, mais ce n’est pas aujourd’hui. Je ferai un discours à la nation. Et j’apporterai ma réponse qui ne peut pas dépendre du contexte dans lequel nous évoluons. Il faut que cela soit clair. Il y a beaucoup d’excitation, des écrits par ci et des rapports par là.



Ce n’est pas ça qui va déterminer les choix du président de la République croyez-moi. Ça sera un choix libre, souverain qui s’exercera, qui sera expliqué aux sénégalais quel qu’il soit et qui sera assumé », a dit le président de la République qui donne rendez-vous à ses compatriotes après la célébration de la Tabaski.



« Donc ça c’est pour bientôt. Ça sera après la tabaski le temps de permettre aux sénégalais de bien manger leur viande », a-t-il dit. Par ailleurs, il a précisé que le Sénégal n’a pas de leçon de démocratie à savoir de personne. Il a aussi fustigé le comportement de certains acteurs politiques qui appellent à la violence. Non sans oublier de condamner les saccages des travaux du BRT, les bus Dakar Dem Dikk, les incendies notés à l’Université Cheikh Anta Diop, entre autres, dégâts collatéraux. Toutefois, le président Macky Sall a promis de veiller à la mise en œuvre des propositions du dialogue national.