Migration circulaire : 49 migrants sénégalais en route vers l’Espagne pour un emploi saisonnier

Dans le cadre du programme de migration circulaire entre le Sénégal et l’Espagne, un nouveau groupe de 49 migrants a quitté Dakar ce lundi 9 juin 2025 à destination du territoire espagnol. Cette deuxième cohorte est composée de 20 femmes et 29 hommes, sélectionnés pour bénéficier de cette initiative encadrée.



Le programme, qui vise à favoriser une migration légale, temporaire et encadrée, se poursuit activement. Trois autres départs sont d’ailleurs prévus d’ici la fin du mois de juin, selon les responsables du projet.



Pour rappel, une première cohorte de 17 bénéficiaires avait déjà quitté le Sénégal le 16 mars dernier, marquant le lancement effectif de cette campagne de mobilité circulaire entre les deux pays.



Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de coopération migratoire visant à offrir des opportunités économiques tout en luttant contre les migrations irrégulières.



APS