Ismaïla SARR escroqué de 74 millions CFA : l’auteur des faits localisé… en prison

Dans une précédente édition, Libération révélait qu’Ismaïla SARR avait été victime d’une escroquerie immobilière portant sur 32 millions de francs CFA. L’international sénégalais pensait avoir acquis un appartement à Diamniadio, mais a découvert plus tard que le bien ne lui appartenait pas. Après y avoir emménagé, il s’est retrouvé expulsé, ses effets personnels déposés à l’extérieur.



Ce mardi 10 juin, Libération est revenu sur cette affaire et annonce que l’escroc a été identifié et arrêté. Il s’agit de O. NDIAYE, ancien commercial dans une grande agence immobilière, et actuel directeur de sa propre société, « Baobab Prestige Service », spécialisée dans le même secteur. Selon le journal, c’est lui qui a encaissé l’argent de l’attaquant de Crystal Palace, tout en fournissant à son mandataire de faux documents censés légaliser la vente.



Toujours selon le journal, l’enquête confiée à la Division des investigations criminelles (DIC) a rapidement permis de retrouver O. NDIAYE. Les policiers n’ont eu qu’à se rendre à la prison de Sébikotane, où il purgeait déjà une peine de trois mois ferme pour une autre affaire d’escroquerie foncière. Extrait de sa cellule, il a reconnu une partie des faits tout en tentant d’impliquer de supposés complices, rapporte la même source.



Déféré au parquet de Dakar vendredi dernier pour escroquerie, faux et usage de faux, O. NDIAYE devra désormais répondre de ses actes. Contrairement aux premières estimations, la perte subie par Ismaïla SARR s’élève en réalité à 74 millions de francs CFA : 64 millions pour deux appartements (32 millions chacun), auxquels s’ajoutent 10 millions investis dans la rénovation de l’un des biens.