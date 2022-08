Affaire Bougazelli : Tous les inculpés désormais libres

Selon le journal, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a accordé, le 18 août dernier, la liberté provisoire, sous le régime du contrôle judiciaire, à Moussa Ouedraogo, l’unique personne impliquée dans ce sulfureux dossier qui était encore en détention.



Avant lui, rapporte Libération, Oumar Samb et Khalifa Ababacar Dia avaient bénéficié de la même mesure tout comme Ousmane Dione dit « Nguess », Mallé Diagne, Mamadou Diop et l’ancien député Bougazelli.



Ces derniers avaient été inculpés et placés sous mandat de dépôt, courant juin 2020, pour association de malfaiteurs, contrefaçon et fabrication de signes monétaires, blanchiment de capitaux et tentative de corruption.