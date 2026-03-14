Aide Humanitaire : 13 tonnes de fournitures médicales russes en route vers Téhéran

La Russie a annoncé avoir livré plus de 13 tonnes de fournitures médicales destinées à l'Iran, marquant une étape symbolique forte dans la coopération entre Moscou et Téhéran. La cargaison a été réceptionnée en Azerbaïdjan, qui servira de pays de transit pour le transfert final de l'aide humanitaire vers les autorités iraniennes.





Selon un message officiel publié sur la plateforme X, Moscou se félicite d'être devenu le premier pays à envoyer de l'aide humanitaire à l'Iran dans le contexte actuel. Ce geste souligne le renforcement de l'axe stratégique entre les deux nations, alors que l'Iran fait face à des besoins sanitaires croissants.





MS/NDARINFO



