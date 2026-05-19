Fonction publique : un accès à l'achat en plusieurs fois pour près de 190 000 agents de l'État

Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public Olivier Boucal a signé une convention stratégique avec la plateforme sénégalaise Prime Store, spécialisée dans la facilitation d’achats. Cet accord va permettre à près de 190 000 agents de l’État d'accéder à un dispositif d'achat à crédit auprès d'un réseau de commerçants partenaires. L'objectif de cette initiative est de renforcer le pouvoir d'achat des agents publics en leur offrant la possibilité d'étaler le règlement de leurs dépenses de manière adaptée à leur budget mensuel.





Renforcement du pouvoir d'achat, digitalisation et soutien au commerce local

L'application Prime Store donnera accès à un large catalogue de biens et services essentiels, incluant l'électroménager, les équipements électroniques, l'habillement, la santé, l'alimentation et les services du quotidien. Au-delà du soutien social apporté aux ménages des fonctionnaires, ce partenariat structuré par le fondateur de la plateforme, Mouhamet Mbow, offre un débouché économique majeur pour les entreprises locales.



Les commerçants affiliés bénéficieront en effet d'un accès direct à une clientèle publique solvable et captive, ce qui devrait stimuler les ventes, soutenir le secteur commercial privé et générer de la valeur au sein de l'économie nationale à travers un modèle de consommation organisé.





MS/NDARINFO



