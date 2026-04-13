Tensions au Moyen-Orient : Deux pétroliers font demi-tour devant le détroit d'Ormuz

Le climat de tension extrême au Moyen-Orient franchit un nouveau palier ce lundi. Selon les données fournies par le service de suivi MarineTraffic, au moins deux pétroliers ont brusquement fait demi-tour après avoir approché le détroit d’Ormuz, une voie navigable stratégique pour le commerce mondial d’hydrocarbures. Ce changement de cap intervient quelques minutes seulement après le signalement du début d’un blocus américain dans la zone.





L’un des navires concernés avait quitté le mouillage de Sharjah, aux Émirats arabes unis, et faisait route vers la Chine avant d'interrompre sa progression.





Les informations concernant la destination du second navire restent pour l'heure inconnues. Cette situation instable dans le détroit d'Ormuz, par où transite une part majeure de la production mondiale de pétrole, fait peser une menace directe sur l'approvisionnement énergétique global et confirme les craintes d'une escalade majeure affectant les routes maritimes internationales.



MS

