Éducation : le plaidoyer d'Adama Kane Diallo pour de nouvelles écoles à Saint-Louis

Le président du mouvement Ndar Ca Kanam a invité mercredi l'État du Sénégal à renforcer les infrastructures scolaires de Saint-Louis. Adama Kane Diallo, parrain de la finale de « Génie en Herbe » de la commune de Saint-Louis, a souligné l'urgence de construire de nouvelles écoles primaires et des collèges, particulièrement dans le sous-quartier de Pikine confronté à une forte pression démographique, précisant que face aux efforts de la mairie, l'État se doit de jouer pleinement son rôle.



Tout en remerciant l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) ainsi que les chefs d'établissement et les parents d'élèves pour le choix porté sur sa personne, le conseiller municipal a rappelé que Saint-Louis demeure une ville d'histoire et d'excellence éducative.





15 ans d'appui social et satisfecit de l'IEF de Saint-Louis

L'IEF de Saint-Louis, Amadou Al Ousseynou Sarr, a profité de l'événement pour saluer publiquement l'engagement citoyen et l'accompagnement constant du parrain. Le coordonnateur de ABS/Saint-Louis boucle cette année sa 15e édition consécutive de distribution gratuite de fournitures scolaires au bénéfice des élèves issus de familles démunies de la commune. Cette contribution à l'encadrement des jeunes générations fait de lui un partenaire stratégique de l'administration scolaire dans la ville tricentenaire.



