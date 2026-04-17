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Nucléaire : L'Iran dément fermement tout transfert d'uranium vers les États-Unis

Vendredi 17 Avril 2026 - 20:10

Nucléaire : L'Iran dément fermement tout transfert d'uranium vers les États-Unis
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a catégoriquement démenti ce vendredi 17 avril 2026 les affirmations de Donald Trump concernant un prétendu transfert d'uranium enrichi vers les États-Unis. Cité par l’agence de presse Tasnim, le diplomate a tenu à clarifier la position de Téhéran en affirmant que « l’uranium enrichi est aussi sacré pour nous que la terre iranienne ».


Cette mise au point intervient alors que le président américain avait laissé entendre que Téhéran aurait accepté de céder son stock d'uranium dans le cadre des négociations en cours.


Esmaeil Baghaei a martelé que cette ressource « ne sera transférée nulle part en aucune circonstance », douchant ainsi les espoirs d'une concession majeure sur le volet nucléaire, malgré les signes d'apaisement observés ces dernières heures avec la réouverture du détroit d'Ormuz.


MS/NDARINFO
 
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