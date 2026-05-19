Manœuvres stratégiques : la Russie lance trois jours d'exercices militaires nucléaires

Le ministère russe de la Défense a annoncé le déploiement opérationnel de ses forces stratégiques pour une série d'exercices nucléaires programmés du 19 au 21 mai 2026. Ces manœuvres d'envergure nationale, qui se déroulent sur une période de 72 heures, impliquent la mobilisation des composantes de la triade nucléaire (terrestre, navale et aérienne) ainsi que des unités de commandement tactique. L'annonce officielle, relayée par les agences étatiques à Moscou, intervient dans une phase de tensions géopolitiques persistantes entre le Kremlin et les pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).





Les objectifs techniques et opérationnels du commandement russe

Selon le communiqué de la hiérarchie militaire, l'exercice est structuré autour de la vérification de la préparation au combat et de la réactivité des systèmes de communication et de ciblage automatique des forces de dissuasion. La phase initiale des opérations comprend des mouvements de lanceurs mobiles de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) dans plusieurs districts militaires russes, ainsi que des simulations électroniques de lancements en réponse à une éventuelle agression extérieure.



Le commandement russe a précisé que ces entraînements visent à tester la chaîne de commandement tactique et la coordination interarmes dans des conditions de guerre de haute intensité. Bien que Moscou qualifie ces opérations de routinières et conformes au calendrier annuel d'instruction, la simultanéité de ces mouvements de troupes suscite une attention renforcée des services de renseignement occidentaux et des observateurs internationaux.





MS/NDARINFO



