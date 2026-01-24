|Semaine
|Pharmacie Île et Langue de barbarie
|Pharmacie Sor I
|Pharmacie Sor II
|Pharmacie Sor III
|24/01/2026 au 31/01/2026
|Razack face S. Pompiers
Dr Aminata Barka DIAGNE
33 961 65 66
|Khadim Rassoul (face SGBS)
Dr Ousseynou SECK
33 961 34 40
|Guy Seddelé (Pikine)
Dr Ibrahima THIAM
33 961 51 83
|Al Hassane SALAM (Boudiouck)
Adji Seynabou SOW NDIONGUE
33 961 33 61
|31/01/2026 au 07/02/2026
|Principal (Nord)
Dr Moustapha KANDJI
33 961 10 95
|Mame Yacine BOB (HLM)
Dr Khady DIOP
33 961 41 89
|Mame Awa (Pikine 700)
Dr Chérif Younous NDIAYE
33 961 52 53
|Pharmacie Mohamed (Cité Vauvert)
Dr Aminata Keita DRAME
33 961 27 27
|07/02/2026 au 14/02/2026
|Central (Nord)
Dr Ousmane BAO
|Yaye DIABOU (rond-point ISRA)
Dr Abou NDIAYE
|Mame Lamine NGom Sor diagne
Dr Saliou SARR
784020101
|Fa Cheikhou (Sanar Peulh 1ère porte)
Aminata Diarra LO
|14/02/2026 au 21/02/2026
|Boulevard (Sud)
Dr Alpha DIA
|NDiolofène (face CitéNiakh)
Dr Abdoulaye DIOP
|Alhamdoulilah (Pikine)
Dr Khoudia TABANE
|Amadou (Ngallèle)
Dr Aby WADE
|21/02/2026 au 28/02/2026
|Bouchara (Goxu Mbacc)
Dr Mame Yacine NDOYE
|Mame Fatou BA Médina Courses
Dr Samba FALL
|Thierno A.O. DEME (près MosquéeMourideDr DEME)
|Al Hassane SALAM (Boudiouck)
Adji Seynabou NDIONGUE
|28/02/2026 au 07/03/2026
|Rokhaya GAYE (Monument Guet Ndar)
Dr Thioro DIAGNE
|Ch. O. MBACKE (SAED)
Dr Moussé FALL
|Hamdou Raby (rond-point gare routière)
Dr TRAORE
|Pharmacie Mohamed (Cité Vauvert)
Dr Aminata Keita DRAME
|07/03/2026 au 10/03/2026
|Nouvelle Bineta DIAGNE (Santhlaba)
Dr Amadou O SALI
|Nouvelle Fleuve (en face Nice Burger)
Dr Baye Madiew DIAO
|Ndiolfouta (PikineTableau Walo)
Dr Al Ousseynou KEITA
|Fa Cheikhou (Sanar Peulh 1ère porte)
Aminata Diarra LO
|
PHARMACIES DE GARDE À SAINT-LOUIS : Calendrier du 24 janvier au 10 mars 2026
Le Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal, secteur Saint-Louis, vient de publier le nouveau calendrier des pharmacies de garde pour la période du 24 janvier au 10 mars 2026. Cette organisation hebdomadaire assure une permanence pharmaceutique dans les quatre zones stratégiques de la ville : l'île et Langue de Barbarie, Sor I, Sor II et Sor III
Samedi 24 Janvier 2026
|
|
