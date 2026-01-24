PHARMACIES DE GARDE À SAINT-LOUIS : Calendrier du 24 janvier au 10 mars 2026

Le Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal, secteur Saint-Louis, vient de publier le nouveau calendrier des pharmacies de garde pour la période du 24 janvier au 10 mars 2026. Cette organisation hebdomadaire assure une permanence pharmaceutique dans les quatre zones stratégiques de la ville : l'île et Langue de Barbarie, Sor I, Sor II et Sor III