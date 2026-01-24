Connectez-vous
PHARMACIES DE GARDE À SAINT-LOUIS : Calendrier du 24 janvier au 10 mars 2026

Le Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal, secteur Saint-Louis, vient de publier le nouveau calendrier des pharmacies de garde pour la période du 24 janvier au 10 mars 2026. Cette organisation hebdomadaire assure une permanence pharmaceutique dans les quatre zones stratégiques de la ville : l'île et Langue de Barbarie, Sor I, Sor II et Sor III

Samedi 24 Janvier 2026

Semaine Pharmacie Île et Langue de barbarie Pharmacie Sor I Pharmacie Sor II Pharmacie Sor III
24/01/2026 au 31/01/2026 Razack face S. Pompiers
Dr Aminata Barka DIAGNE
33 961 65 66		 Khadim Rassoul (face SGBS)
Dr Ousseynou SECK
33 961 34 40		 Guy Seddelé (Pikine)
Dr Ibrahima THIAM
33 961 51 83		 Al Hassane SALAM (Boudiouck)
Adji Seynabou SOW NDIONGUE
33 961 33 61
31/01/2026 au 07/02/2026 Principal (Nord)
Dr Moustapha KANDJI
33 961 10 95		 Mame Yacine BOB (HLM)
Dr Khady DIOP
33 961 41 89		 Mame Awa (Pikine 700)
Dr Chérif Younous NDIAYE
33 961 52 53		 Pharmacie Mohamed (Cité Vauvert)
Dr Aminata Keita DRAME
33 961 27 27
07/02/2026 au 14/02/2026 Central (Nord)
Dr Ousmane BAO
33 961 33 27		 Yaye DIABOU (rond-point ISRA)
Dr Abou NDIAYE
33 961 18 75		 Mame Lamine NGom Sor diagne
Dr Saliou SARR
784020101		 Fa Cheikhou (Sanar Peulh 1ère porte)
Aminata Diarra LO
33 961 29 84
14/02/2026 au 21/02/2026 Boulevard (Sud)
Dr Alpha DIA
33 961 50 00		 NDiolofène (face CitéNiakh)
Dr Abdoulaye DIOP
33 961 76 76		 Alhamdoulilah (Pikine)
Dr Khoudia TABANE
33 961 50 20		 Amadou (Ngallèle)
Dr Aby WADE
33 961 91 01
21/02/2026 au 28/02/2026 Bouchara (Goxu Mbacc)
Dr Mame Yacine NDOYE
33 961 51 89		 Mame Fatou BA Médina Courses
Dr Samba FALL
33 961 29 72		 Thierno A.O. DEME (près MosquéeMourideDr DEME)
33 961 85 56		 Al Hassane SALAM (Boudiouck)
Adji Seynabou NDIONGUE
33 961 33 61
28/02/2026 au 07/03/2026 Rokhaya GAYE (Monument Guet Ndar)
Dr Thioro DIAGNE
33 961 86 57		 Ch. O. MBACKE (SAED)
Dr Moussé FALL
33 961 23 68		 Hamdou Raby (rond-point gare routière)
Dr TRAORE
33 961 90 57		 Pharmacie Mohamed (Cité Vauvert)
Dr Aminata Keita DRAME
33 961 27 27
07/03/2026 au 10/03/2026 Nouvelle Bineta DIAGNE (Santhlaba)
Dr Amadou O SALI
33 961 23 81		 Nouvelle Fleuve (en face Nice Burger)
Dr Baye Madiew DIAO
33 961 76 18		 Ndiolfouta (PikineTableau Walo)
Dr Al Ousseynou KEITA
33 9610880		 Fa Cheikhou (Sanar Peulh 1ère porte)
Aminata Diarra LO
33 961 29 84