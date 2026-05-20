Modernisation : Ousmane Sonko annonce 57,5 milliards de fCfa pour restructurer 528 marchés

Le Premier ministre a présenté une feuille de route axée sur la restructuration profonde des infrastructures commerciales du Sénégal. Face à la vétusté avancée des équipements construits pour la plupart à partir des années 1970 et au recensement de 53 incendies de marchés entre 2013 et 2024, le chef du gouvernement engage le Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM) dans son Plan stratégique 2025-2029.



Ce projet cible la rénovation de 528 marchés existants et la construction de 67 nouveaux complexes modernes, soutenu par une dotation publique de 57,5 milliards de francs CFA sur quatre ans.





Campagne agricole, plan anti-inondations et souveraineté numérique

Au titre de la campagne agricole 2026-2027, le Premier ministre appelle à des mesures correctrices pour pallier les insuffisances de ciblage des bénéficiaires, le manque d'autonomie semencière et les contraintes de stockage. En attendant la refonte des subventions, la priorité est donnée à l'accélération de la digitalisation dans les zones pilotes de Tivaouane et Nioro.



Concernant la gestion des inondations, un ordre d'application immédiate a été transmis pour valider les plans communaux d'urgence et organiser un exercice de simulation interministérielle avant le 15 juin 2026. Enfin, sur le dossier du Sénégal Connect Park, projet stratégique achevé à 95 % mais bloqué par des différends contractuels, le gouvernement demande la transmission sans délai d'un nouveau calendrier de clôture à la Banque africaine de développement (BAD).





MS/NDARINFO



