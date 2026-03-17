Aide humanitaire : La Chine annonce un soutien d'urgence à l'Iran et trois pays voisins

La Chine accentue son soutien aux pays touchés par l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Ce mardi 17 mars 2026, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a annoncé l'octroi d'une aide humanitaire d'urgence à l'Iran ainsi qu'à trois autres nations de la région.





Pékin justifie cette intervention par la « grave catastrophe humanitaire » provoquée par le conflit en cours, qui impacte lourdement les populations civiles.



Bien que le montant total et la nature exacte de cette nouvelle enveloppe n'aient pas été détaillés, cette annonce s'ajoute au don de 200 000 dollars précédemment débloqué par la Chine pour soutenir les familles des victimes d'une frappe de missile ayant tragiquement touché une école primaire en Iran.





MS/NDARINFO



