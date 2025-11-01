La prison de Saint-Louis, deuxième la plus peuplée du pays, selon la ministre de la Justice

La Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis, est désormais la prison la plus peuplée du pays après celle de Rebeuss à Dakar, avec plus de 700 détenus, a déclaré vendredi la ministre de la Justice, Yassine Fall, lors d’une visite dans la ville, hier vendredi.





« La prison de Saint-Louis est celle qui accueille le plus de détenus après Rebeuss, avec plus de 700 personnes en détention », a affirmé la Garde des Sceaux, venue s’enquérir des conditions de détention dans cet établissement pénitentiaire historique, ouvert en 1863.





La visite s’inscrit dans une tournée de travail au cours de laquelle la ministre a également rencontré les autorités judiciaires au Palais de justice, dont le président de la Cour d’appel, le parquet et le personnel administratif.





« Nous avons vu des jeunes, des personnes âgées, mais ce qui nous fend le cœur, c’est de constater la présence de mineurs en détention », a-t-elle déclaré à la presse à l’issue de sa visite à la MAC.





Mme Fall a salué le travail du personnel pénitentiaire en charge des détenus et a insisté sur l’importance d’améliorer les conditions de travail dans le secteur judiciaire.





