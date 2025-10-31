Saint-Louis : Un atelier pour co-construire un système d’alerte précoce climatique

Un atelier de deux jours consacré à la co-construction d’un système d’alerte précoce sensible aux changements climatiques s’est ouvert ce jeudi à Saint-Louis, à l’initiative de l’ONG Enda Énergie, en collaboration avec les acteurs territoriaux.





Présidant la cérémonie d’ouverture, Sidy Guissé Diongue, adjoint au gouverneur de Saint-Louis, a souligné l’importance de ce dispositif face aux conséquences croissantes des dérèglements climatiques dans la région.



« Il s'agit d'un dispositif très utile, notamment au regard de la problématique de l’érosion côtière, des inondations et autres impacts auxquels Saint-Louis est particulièrement exposée », a-t-il déclaré, assurant de l’engagement des autorités administratives pour accompagner le processus.





L’atelier prévoit des présentations techniques, un état des lieux des dispositifs existants et des travaux de groupe afin de permettre une implication active des parties prenantes dans la mise en place d’un système d’alerte adapté et efficace.





Pour Emmanuel Seck, secrétaire exécutif de Enda Énergie, cet atelier s’inscrit dans la continuité des initiatives de l’ONG sur les changements climatiques, notamment autour des pertes et dommages. « Un système d’alerte précoce permet d’anticiper, de prévenir et de minimiser les risques. Mais il ne peut être efficace que s’il est co-construit et approprié par les communautés concernées », a-t-il soutenu.





Il a rappelé que Saint-Louis fait face à des menaces multiples, allant de l’élévation du niveau de la mer à la récurrence des inondations et sécheresses.



« Des dispositifs existent déjà, mais ils doivent être rationalisés, adaptés aux réalités locales et gérés de manière inclusive pour répondre véritablement aux besoins des populations », a ajouté M. Seck.





