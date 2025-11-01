Saint-Louis - Clôture de la Semaine Culinaire du CRMT dédiée au Yassa

Le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme (CRMT) de Saint-Louis a clôturé samedi la troisième édition de sa semaine culinaire, consacrée cette année au Yassa, l’un des plats emblématiques de la gastronomie sénégalaise.





Organisée du 27 octobre au 2 novembre, cette initiative vise à codifier les recettes traditionnelles sénégalaises pour les intégrer dans les formations professionnelles et les valoriser à l’international, ont indiqué les organisateurs.





Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, des représentants du conseil départemental et de la commune de Gandon ont pris part à la cérémonie de clôture, aux côtés de partenaires institutionnels et gastronomiques.





Le Yassa, décliné en versions poulet et poisson, a été au cœur des démonstrations culinaires menées par des chefs sénégalais et français, dont Youssoupha Diémé, président de la Fédération des chefs de cuisine du Sénégal, et Stéphane Chirez, du Lycée hôtelier international de Lille.





« Nous travaillons à une normalisation des recettes pour faciliter leur transmission dans les écoles hôtelières et renforcer l’offre gastronomique nationale », a déclaré M. Diémé.





L’événement s’inscrit dans un partenariat entre le CRMT, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), l’Institut Français du Sénégal, le LHIL et l’Office de tourisme de la région.





« Cette semaine culinaire est la vitrine d’une coopération dynamique entre la France et le Sénégal dans le domaine de la formation aux métiers du tourisme », a souligné Christine Pages, ambassadrice de France au Sénégal.





Le CRMT, basé à Saint-Louis, forme chaque année des dizaines d’étudiants aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Les semaines culinaires, lancées en 2023, visent à structurer l’héritage culinaire sénégalais.



