Saint-Louis : le Gouverneur relance l’opération de retrait des épaves et véhicules abandonnés

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis a annoncé la poursuite des opérations de retrait des épaves et véhicules abandonnés sur la voie publique.



Dans un communiqué parvenu à la presse, il a rappelé que « la présence de ces engins ainsi que le stationnement irrégulier sur les grandes artères constituent des obstacles majeurs à un cadre de vie sain, un environnement salubre et une circulation fluide et sécurisée ».





Ces opérations, déjà enclenchées par les préfets en coordination avec les autorités municipales, vont se poursuivre dans les grandes villes de la région, notamment dans la commune de Saint-Louis, précise l’autorité administrative.



L’objectif est de désencombrer les espaces publics et de restaurer la mobilité urbaine.



Le Gouverneur invite ainsi « tout propriétaire d’objet ou d’engin encombrant la voie publique à procéder à son enlèvement au plus tard le vendredi 7 novembre 2025 ». Passé ce délai, « l’Administration procédera à une opération d’envergure de retrait desdits objets sans autre préavis ».





Il appelle enfin à « la collaboration de tous les citoyens pour assurer la réussite de cette mesure, essentielle à la propreté et à la sécurité de la région ».



