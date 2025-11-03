Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : la Maison du Combattant, un lieu de mémoire et de solidarité

Lundi 3 Novembre 2025

Saint-Louis : la Maison du Combattant, un lieu de mémoire et de solidarité
Immersion dans la Maison du combattant de Saint-Louis, située dans le quartier sud de Saint-Louis.
Elle a été implantée depuis la période coloniale, servant d'espace de partage de souvenirs des anciens combattants et victimes de guerre. C'est là-bas aussi que presque toutes les préoccupations de ces retraités sont prises en charge.
 
La maison a accueilli plusieurs générations d'anciens combattants, qui ont servi depuis la Première Guerre mondiale. Ils ont effectué des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et les souvenirs de ces expériences les animent d'un sentiment de fierté.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.