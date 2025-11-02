Décès de l’artiste saint-louisienne Adjaratou Ndeye Codou Dia, ancienne membre de la troupe Daaray Kocc

L’ancienne artiste dramatique Adjaratou Ndeye Codou Dia, connue pour son engagement au sein de la troupe théâtrale Daaray Kocc, est décédée le 30 octobre 2025 à Dakar.



La défunte a été inhumée le vendredi 31 octobre à Touba, en présence de proches, amis et membres du monde culturel sénégalais.



Figure respectée du théâtre populaire, elle a marqué plusieurs générations de spectateurs par son talent et sa rigueur.





La cérémonie du 8e jour est prévue le jeudi 6 novembre 2025, à la maison familiale située à Diamaguène Sor, Saint-Louis, derrière le stade Maître Babacar Sèye.





Ndarinfo présente ses condoléances attristées à sa famille, à ses collègues artistes ainsi qu’à toute la communauté culturelle nationale.



M. S



