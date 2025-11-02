Connectez-vous
Décès de l’artiste saint-louisienne Adjaratou Ndeye Codou Dia, ancienne membre de la troupe Daaray Kocc

Dimanche 2 Novembre 2025

L’ancienne artiste dramatique Adjaratou Ndeye Codou Dia, connue pour son engagement au sein de la troupe théâtrale Daaray Kocc, est décédée le 30 octobre 2025 à Dakar.

La défunte a été inhumée le vendredi 31 octobre à Touba, en présence de proches, amis et membres du monde culturel sénégalais.

Figure respectée du théâtre populaire, elle a marqué plusieurs générations de spectateurs par son talent et sa rigueur.
 

La cérémonie du 8e jour est prévue le jeudi 6 novembre 2025, à la maison familiale située à Diamaguène Sor, Saint-Louis, derrière le stade Maître Babacar Sèye.
 

Ndarinfo présente ses condoléances attristées à sa famille, à ses collègues artistes ainsi qu’à toute la communauté culturelle nationale. 
 
M. S
 



