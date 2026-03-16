Arabie saoudite : 60 drones interceptés lors d'une attaque massive à l'Est

L'Arabie saoudite a fait face à une attaque aérienne d'envergure dans la nuit de dimanche à lundi. Le ministère saoudien de la Défense a annoncé avoir intercepté un nouveau barrage de 35 drones au-dessus de la province orientale du royaume, une zone stratégique située à proximité de l'Iran et abritant d'importantes installations pétrolières.





Cette nouvelle vague porte à au moins 60 le nombre total de drones abattus par la défense antiaérienne saoudienne au cours des dernières heures. Bien que la zone ciblée soit l'une des moins denses du pays, la concentration d'infrastructures énergétiques majeures souligne la gravité de l'offensive.



Pour l'heure, Riyad n'a signalé aucune victime ni dégât matériel significatif, confirmant l'efficacité de son bouclier de protection.





MS/NDARINFO



