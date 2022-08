Assemblée nationale : les députés de la 14e législature seront installés le 12 septembre

Fin du suspense, les députés élus sont fixés sur la date d’installation de la 14e législature de l’Assemblée nationale. Ce sera lundi 12 septembre prochain. D’après Le Quotidien et Bés Bi-Le Jour de ce mercredi, le Président Macky Sall a pris un décret en ce sens.



La session inaugurale de l’Assemblée nationale était fort attendue depuis les Législatives du 31 juillet dernier. Elle permettra de connaître la nouvelle configuration de l’Hémicycle avec notamment la formation des groupes parlementaires, l’installation du nouveau bureau et, surtout, l’élection du titulaire du perchoir.



La 14e législature promet d’être âprement disputée. Benno Bokk Yakaar garde la majorité avec 83 députés. Mais celle-ci reste étriquée puisque les sièges de l’opposition rassemblés font 82 : 56 à Yewwi Askan Wi, 24 à Wallu, 1 à AAR Sénégal (Thierno Alassane Sall) et 1 à la coalition Le Serviteurs (Pape Djibril Fall).



C’est en principe au détour de l’installation des 165 députés élus que le chef de l’Etat devrait nommer un Premier ministre et former un nouveau gouvernement.