Benno embarque Baraya. Mansour FAYE jubile - video

Benno embarque Baraya. Mansour FAYE jubile

L'ex-coordonnateur du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) officialise enfin son mariage avec la coalition Benno Bokk Yakkar (Bby). L'union a été scellée samedi à l'occasion de responsables du département de la mouvance présidentielle. En guise de récompense de son entrée, il a été bombardé directeur de campagne de son adversaire aux municipales de 2014, Amadou Mansour FAYE. " Depuis 30 ans, je suis auprès de Mansour FAYE. Il n'y a pas de mauvaises querelles entre nous. Qu'on me choisisse comme directeur de campagne, c'est un grand honneur pour moi", a dit l'opérateur économique. " Tout le monde sait que Macky SALL est un grand ami à moi", a affirmé Baraya FALL. " Je ferai le possible et l'impossible pour amener la victoire. Je connais le terrain et Mansour le sait", a-t-il ajouté. Une nouvelle adhésion qui occasionne de beaucoup un réconfort de la part du maire de Saint-Louis.