Blocus de l'Iran : l'US Navy passera à l'action ce lundi à 16 heures.

L'armée américaine a officialisé le calendrier de son opération navale d'envergure visant à isoler la République islamique d'Iran. Selon une annonce du Pentagone ce dimanche, le blocus effectif des ports iraniens débutera ce lundi 13 avril à 16 heures. Cette mesure radicale fait suite aux ordres directs du président Donald Trump visant à couper les voies commerciales maritimes de Téhéran en pleine escalade du conflit régional.





Le dispositif militaire déployé prévoit une surveillance stricte et l'interdiction de tout mouvement de navires de charge ou pétroliers entrant ou sortant des eaux territoriales iraniennes.



Cette décision, qui marque un point de non-retour dans l'affrontement diplomatique et militaire entre les deux nations, place l'économie mondiale sous une pression extrême.



Les autorités américaines ont prévenu que toute tentative de forcer ce blocus serait traitée avec la plus grande fermeté par l'US Navy, alors que la communauté internationale craint une déflagration totale au Moyen-Orient.





MS/NDARINFO



