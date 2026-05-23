Réactions à Saint-Louis : Le limogeage d’Ousmane Sonko de la Primature divise l'opinion

L’annonce du limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, intervenue ce vendredi 22 mai 2026, suscite de nombreuses réactions au sein de la population de Saint-Louis. La décision présidentielle, qui a entraîné la dissolution immédiate de l'équipe gouvernementale, est au cœur des discussions dans les différents quartiers de la commune.



Pour une partie des habitants interrogés, cette restructuration de l'appareil d'État constitue une surprise majeure. Ces Saint-Louisiens estiment que le tandem exécutif initial se trouvait engagé dans un processus de redressement des structures du pays. Ils expriment des craintes quant à l'impact de ce changement sur la continuité des réformes économiques, redoutant une forme d'instabilité alors que les ménages de la région font face à des difficultés liées au coût de la vie.





Une rupture anticipée par certains observateurs locaux

À l'inverse, d'autres résidents de la capitale du Nord affirment ne pas être saisis par la tournure des événements. Selon eux, les orientations politiques et les récentes audiences accordées au Palais de la République par le chef de l'État laissaient présager une réorganisation prochaine de la direction du gouvernement. Cette frange de l'opinion considère ce réajustement institutionnel comme une suite logique dans la clarification des rôles au sommet de l'État.





Ami GUEYE



