Rappel à Dieu d'El Hadji Malick Badiane : Saint-Louis pleure une légende de la transmission islamique.

La communauté musulmane est plongée dans le deuil à la suite du rappel à Dieu d'El Hadji Malick Badiane, dit Serigne Badiane. Un maître coranique et figure tutélaire de Ndiolofène, homme de foi et de science qui a consacré sa vie à l'étude, à la préservation et à la transmission du Saint Coran. Il a marqué de son empreinte indélébile le quartier et formé plusieurs générations.





Au-delà de la mémorisation du livre sacré, le défunt érudit maîtrisait un corpus académique vaste englobant la Sunnah, les fondements de la foi, la grammaire et le droit islamique à travers des ouvrages de référence tels que le Lakhdari, la Rissala, la Moukhadima, le Bayaan ou encore le Fikh.



Cette rigueur intellectuelle et sa pédagogie sans faille ont transformé son daara de la rue Thierno Ousmane Sy en un pôle d'excellence d'où sont sortis, depuis plus d'un demi-siècle, de nombreux cadres de la haute administration publique et du secteur privé sénégalais.





Parallèlement à ses charges d'enseignant, l'illustre disparu officiait comme imam à la mosquée de Ndiolofène, située face à l'école Macodou Ndiaye.



Malgré le poids de la maladie au crépuscule de sa vie, il mettait un point d'honneur à se déplacer pour diriger personnellement les cinq prières quotidiennes, témoignant d'un dévouement sacerdotal absolu.



Sa disparition laisse un vide immense à Saint-Louis, où les témoignages unanimes saluent la mémoire d'un homme caractérisé par un calme olympien, une personnalité charismatique et une droiture morale exemplaire.



Qu'Allah l'accueille à Firdaws



NDARINFO





