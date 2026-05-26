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Affaire Cheikh Diba : Ecobank dément formellement les relevés partagés.

Mardi 26 Mai 2026

Affaire Cheikh Diba : Ecobank dément formellement les relevés partagés.

L'institution financière Ecobank Sénégal a formellement démenti l’authenticité des documents administratifs et bancaires attribués au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, largement partagés sur les plateformes sociales. Dans une note officielle publiée ce lundi, la direction générale de la banque panafricaine a tenu à apporter des clarifications techniques strictes, précisant que les pièces graphiques estampillées de son logo officiel n’émanent en aucun cas de la traçabilité de ses services internes.
 

Cette mise au point s'inscrit dans le sillage direct d'une série de déclarations publiques à forte résonance politique. Quelques jours auparavant, le député du groupe majoritaire Cheikh Bara Ndiaye, un parlementaire particulièrement proche du président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko, avait formulé des accusations graves de détention de fonds occultes à l'encontre du ministre des Finances. L'élu affirmait disposer de preuves matérielles attestant de la présence de centaines de milliards de francs CFA logés dans un compte privé ouvert auprès de cet établissement.
 

Dans les heures qui ont suivi cette sortie médiatique, plusieurs visuels présentés frauduleusement comme des relevés de compte détaillés, marqués du logo d'Ecobank, ont été massivement relayés sur les réseaux sociaux par des comptes de sympathisants. Face à l'ampleur de la diffusion et aux commentaires associés mettant en cause la régularité des avoirs du grand commis de l'État, la banque a activé ses protocoles de communication de crise pour stopper la propagation de ces documents apocryphes.
 

L’établissement bancaire a réaffirmé son attachement permanent au respect strict des lois et règlements en vigueur, notamment en matière de secret bancaire et de conformité des processus de certification. Cette mise au point claire de l'opérateur financier intervient dans un climat de surveillance accrue de l'opinion publique sur la transparence des finances de l'État, alors que le gouvernement s'attelle à stabiliser les indicateurs macroéconomiques et budgétaires de la nation.


MS

 



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