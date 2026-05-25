Qui est Ahmadou Al Amine Lô, le nouveau premier ministre du Sénégal ?

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Ahmadou Al Aminou Lô au poste de Premier ministre. Cette nomination majeure intervient ce lundi 25 mai 2026, trois jours après le limogeage d’Ousmane Sonko et la dissolution de l'équipe gouvernementale précédente. Précédemment ministre d'État auprès du chef de l'État chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, le nouveau chef du gouvernement prend ses fonctions dans un climat de forte attente sur le plan macroéconomique et institutionnel.





L'excellence du Pritanée militaire de Saint-Louis au service de la République

La nomination d'Ahmadou Al Aminou Lô marque la promotion d'un pur produit de l’excellence académique et républicaine du Sénégal. Ancien « enfant de troupe » formé au rigoureux moule du Pritanée militaire de Saint-Louis (PMS), le nouveau Premier ministre symbolise le culte de la discipline, de la méthode et du sens de l’État. Cette empreinte Saint-Louisienne, caractérisée par la devise « Savoir pour mieux servir », a jalonné toute sa trajectoire intellectuelle et professionnelle avant son entrée dans la haute finance.





De l'orthodoxie de la BCEAO au pilotage direct du gouvernement

Avant d'intégrer l'appareil exécutif, Ahmadou Al Aminou Lô a réalisé un parcours sans faute au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Ayant gravi tous les échelons de l'institut d'émission monétaire régional, il y a notamment occupé la fonction stratégique de Directeur des Opérations de Marché. Sa compétence et sa rigueur technique avaient conduit à sa nomination en 2018 en tant que Directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, un poste où il gérait les grands équilibres financiers du pays.





Appelé au gouvernement en 2025, il occupait jusqu'alors une position pivot à la Présidence de la République en tant que superviseur en chef du document cadre « Sénégal 2050 ». Sa nomination à la Primature est perçue par les observateurs comme un signal fort de rationalisation et de technicisation de l'action publique. En tant que nouveau chef du gouvernement, sa première mission sera de former une équipe ministérielle resserrée, capable de restaurer la stabilité des institutions, de redresser les indicateurs budgétaires et de mettre en œuvre les chantiers de souveraineté économique déclinés par le chef de l'État.





MS/NDARINFO





