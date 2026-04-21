Bourses d'études 2026 : La Ville de Taipei offre des opportunités aux jeunes de Dakar

Dans le cadre du renforcement de la coopération décentralisée, la Ville de Taipei a octroyé à la Ville de Dakar une série de bourses d'études pour l'année 2026. Ce programme, annoncé ce mardi 21 avril 2026 par la Direction de l'Éducation et de l'Aide à l'Insertion (DEI), vise à promouvoir l'apprentissage du mandarin et la découverte de la culture taïwanaise.





Les bénéficiaires sélectionnés recevront une allocation mensuelle de 25 000 NT$ (soit environ 443 387 FCFA) pendant une durée de 12 mois, couvrant la période de septembre 2026 à août 2027.





L'accès à ces bourses est réservé aux ressortissants de la Ville de Dakar n'ayant jamais bénéficié d'un financement du gouvernement taïwanais et pouvant justifier d'une réelle motivation pour l'apprentissage du chinois. Les candidats intéressés doivent soumettre un dossier comprenant une demande manuscrite adressée au Maire, une lettre de motivation, un certificat de domicile et un formulaire spécifique. Les dépôts se feront à la Direction de l'Éducation (Building communal, Médina rue 22 prolongée) du 22 au 24 avril 2026, délai de rigueur.





MS/NDARINFO

