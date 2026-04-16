Washington : Le Sénégal présente son Compact Eau 2026-2030 de 7 milliards USD

Le Sénégal a mobilisé une délégation de haut niveau à Washington pour présenter son ambitieux Compact Eau 2026–2030, le 15 avril 2026.



En marge des Réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, les ministres Cheikh Diba (Finances et Budget), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération) et Cheikh Tidjane Dièye (Hydraulique et Assainissement) ont lancé ce programme stratégique dans le cadre de l’initiative Water Forward.





Ce plan quinquennal prévoit la mobilisation de près de 7 milliards USD (environ 4 200 milliards FCFA) pour garantir l'accès universel à l'eau potable d'ici 2030. Au-delà de l'infrastructure hydraulique, le Compact Eau met l'accent sur le renforcement de la résilience climatique et la modernisation de la gouvernance du secteur, marquant une étape décisive pour le développement durable du pays.





MS/NDARINFO



