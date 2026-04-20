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Macky Sall se dit prêt pour "toute la vérité" si la loi d'amnistie est abrogée

Lundi 20 Avril 2026 - 20:01

Macky Sall se dit prêt pour "toute la vérité" si la loi d'amnistie est abrogée
Depuis New York, l'ancien président Macky Sall a rompu le silence sur l'un des dossiers les plus brûlants de l'actualité sénégalaise : l'éventuelle abrogation de la loi d'amnistie. L'ex-chef de l'État affirme que si ce texte venait à être annulé, « toute la vérité sur les violences passées pourra être établie ».

Cette déclaration intervient alors que le débat sur la redevabilité et la justice concernant les événements tragiques survenus entre 2021 et 2024 s'intensifie sous la nouvelle administration de Bassirou Diomaye Faye.


Macky Sall semble ainsi répondre aux appels croissants d'une partie de l'opinion et de la société civile qui réclament la fin de l'impunité pour les victimes des manifestations politiques.


En ouvrant la porte à cette manifestation de la vérité, l'ancien président place le curseur sur la responsabilité collective et les mécanismes judiciaires qui pourraient être déclenchés. Pour les observateurs, cette sortie depuis les États-Unis marque une nouvelle étape dans le bras de fer mémoriel et judiciaire qui entoure la transition politique au Sénégal.


MS/NDARINFO

 

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