Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée

Police nationale : Décès de l'agent Bouby Sarr percuté en plein service

Mercredi 15 Avril 2026 - 06:31

Police nationale : Décès de l'agent Bouby Sarr percuté en plein service

La Police nationale est à nouveau endeuillée après le décès tragique de l'agent Bouby Sarr. Membre de la 48e promotion des élèves agents de police, le jeune fonctionnaire a été mortellement percuté par un engin motorisé alors qu'il se trouvait en plein exercice de ses fonctions. Il était affecté à la deuxième compagnie du sous-groupe inter-gamette du Groupement Mobile d'Intervention (GMI).
 

Dans un communiqué officiel, le commissaire Mamadou Diouf, chef de la division communication, a exprimé au nom de la Direction générale la profonde compassion de l'institution envers la famille et les proches du disparu.


Ce drame survient dans une série noire pour les forces de l'ordre : Bouby Sarr est le troisième agent de police à perdre la vie dans un accident de la circulation en seulement 48 heures. La Police nationale salue la mémoire d'un jeune collègue engagé et dévoué au service de la nation.

MS
 

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.