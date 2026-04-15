Diamniadio : La chambre froide de 10 000 tonnes de Lagifroid Agro est opérationnelle

En visite à Diamniadio, le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, a constaté la mise en service d'une infrastructure frigorifique de 10 000 tonnes. Ce projet, porté par l'entreprise Lagifroid Agro SARL, représente un investissement privé stratégique réalisé sur fonds propres en vue de participer à la lutte contre les pertes post-récolte au Sénégal.





Équipés de technologies modernes de conservation, ces hangars frigorifiques visent à stabiliser le marché agricole en prolongeant la durée de vie des produits.





Pour le Dr Mabouba Diagne, cette installation illustre parfaitement la vision de l'État consistant à encourager l'investissement privé pour structurer les chaînes de valeur. En maîtrisant le stockage, le Sénégal réduit sa dépendance aux importations et garantit une meilleure rémunération aux producteurs locaux, tout en assurant un approvisionnement régulier des marchés urbains.





MS/NDARINFO

