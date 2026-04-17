Alerte arnaque : Le ministère dénonce le site frauduleux « Senevisa.com »

Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a lancé une alerte rouge contre la plateforme frauduleuse « Senevisa.com ».





Dans un communiqué officiel publié ce 16 avril 2026 à Dakar, les autorités dénoncent un réseau de faussaires qui exigeait des paiements illégaux pour la délivrance de prétendus visas d'entrée au Sénégal. Face à cette activité illicite, une « enquête judiciaire » a été ouverte et la fermeture immédiate du site a été sollicitée.







Le ministère rappelle avec insistance que la délivrance des visas relève exclusivement des « missions diplomatiques et consulaires sénégalaises » à l'étranger. Il précise surtout qu’à ce jour, la réglementation en vigueur ne prévoit « aucun frais de dossier » pour ces démarches. Les voyageurs et citoyens sont invités à la plus grande vigilance face à ces arnaques numériques, tout en précisant que toute modification des procédures officielles fera l'objet d'une communication publique officielle.





MS/NDARINFO



