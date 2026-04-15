Saint-Louis : Maurice Latyre Dione nommé Préfet. Abou Sow affecté à Tivaouane

Un vent de changement souffle sur l'administration territoriale de la région Nord. À l'issue du Conseil des ministres tenu ce mercredi, Monsieur Maurice Latyre Dione, Administrateur civil, a été officiellement nommé Préfet du département de Saint-Louis.





Il succède à Monsieur Abou Sow, appelé à d'autres fonctions. Auparavant Préfet d'Oussouye, Monsieur Dione prend la tête d'un département stratégique en pleine mutation.







Le mouvement concerne également son prédécesseur, Monsieur Abou Sow, qui quitte la vieille cité pour rejoindre le département de Tivaouane en qualité de Préfet. Par ailleurs, Monsieur Sidy Guissé Diongue, jusqu'ici Adjoint au Gouverneur de Saint-Louis chargé des Affaires administratives, est promu Préfet du département de Médina Yoro Foulah.





MS/NDARINFO



