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Tentative de corruption : Le juge Maguette Thiam refuse une valise de 10 millions de FCFA

Vendredi 17 Avril 2026 - 15:54

Tentative de corruption : Le juge Maguette Thiam refuse une valise de 10 millions de FCFA

L'entrepreneur Cheikh Guèye et le marabout Hady Sy ont été interpellés ce jeudi 16 avril 2026 par la Brigade de recherches de Keur Massar, suite à une directive du procureur Saliou Dicko.


L'affaire porte sur une « tentative de corruption » visant le juge du 2e cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, Maguette Thiam. Déjà inculpé dans un dossier impliquant l'ancien ministre Ismaïla Madior Fall, Cheikh Guèye aurait remis « 10 millions de FCFA » au religieux Hady Sy pour faciliter un contact direct avec le magistrat instructeur.
 

Une fois introduit dans le cabinet, l'entrepreneur a proposé une valise contenant la somme précitée au juge Thiam. Ce dernier a « fermement rejeté » l'offre avant de faire expulser le prévenu. Informé, le parquet a immédiatement ordonné l'arrestation des deux complices pour corruption et complicité. Ils sont actuellement en garde à vue, tandis que l'enquête se poursuit pour faire la lumière sur cette tentative d'achat de la justice.
 

MS/NDARINFO
 


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