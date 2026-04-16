Direction générale de la Santé : Ce que l'on sait du limogeage du Pr Ousmane Cissé

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale est secoué par le limogeage du Professeur Ousmane Cissé de son poste de Directeur général de la Santé publique. Cette décision, actée lors du dernier Conseil des ministres, met fin aux fonctions d'un homme qui occupait une position doublement stratégique : haut responsable de l'administration sanitaire et médecin personnel du Premier ministre Ousmane Sonko.





Selon les révélations de PressAfrik, ce départ forcé ne serait pas étranger aux démêlés judiciaires qui accablent le Professeur Cissé depuis le début de l'année 2026. Le désormais ex-Directeur général est au cœur d'un scandale de cyberharcèlement, d'injures et de menaces de mort visant un tiers.





L'enquête, qui a nécessité une expertise technologique, a révélé des indices graves liant le haut fonctionnaire à l'envoi de messages désobligeants via le téléphone d'un de ses proches. Lors de l'audience devant le Tribunal des flagrants délits en mars dernier, le parquet avait requis une peine de six mois de prison ferme.





Face à cette situation devenue intenable pour l'image de l'exécutif, l'État a tranché, privilégiant la préservation de l'institution sanitaire au détriment de la proximité politique.







MS/NDARINFO



