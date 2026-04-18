Top 10 des Bourses d'Études en Norvège Ouvertes aux Étudiants Africains

La Norvège est l'une des destinations d'études les plus attractives au monde : qualité de vie exceptionnelle, universités de rang mondial et un système éducatif tourné vers l'innovation. Mais depuis 2023, les universités publiques norvégiennes sont devenues payantes pour les étudiants hors UE/EEE, avec des frais allant entre 11 000 € et 33 000 € par an.



Bonne nouvelle : il existe des solutions de financement accessibles aux étudiants africains. Voici un guide complet pour étudier en Norvège sans vous ruiner.









🎓 Pourquoi Choisir la Norvège pour ses Études ?

Avant de parler financement, voici pourquoi la Norvège mérite votre attention :

Universités classées parmi les meilleures d'Europe

Programmes entièrement dispensés en anglais

Doctorat rémunéré comme un emploi

Possibilité de travailler pendant les études

Cadre de vie sécurisé et multiculturel

💰 Les Principales Bourses et Financements Disponibles

1. Bourses Présidentielles — BI Norwegian Business School

La BI Norwegian Business School, l'une des plus prestigieuses écoles de commerce de Scandinavie, propose des Bourses Présidentielles pour les étudiants en Master. Ces bourses couvrent l'intégralité des frais de scolarité et sont attribuées sur la base du mérite académique. C'est l'une des rares aides entièrement accessibles aux étudiants africains sans condition de nationalité européenne.

Comment postuler : directement via le site officiel de BI lors de votre candidature au Master.





2. Programme NORPART — Partenariat Norvégien pour la Mobilité Mondiale Le programme NORPART (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) est spécifiquement conçu pour les étudiants venant de pays en développement, dont plusieurs pays africains. Il finance des échanges universitaires ou des diplômes complets en partenariat avec des universités norvégiennes.

Avantage : ciblé Afrique, Asie et Amérique latine — vos chances sont réelles.





3. Erasmus+ — Si vous êtes déjà en Europe Si vous êtes déjà inscrit dans un établissement européen partenaire (en France, en Espagne, en Italie, par exemple), vous pouvez bénéficier d'une bourse Erasmus+ pour effectuer un semestre ou une année d'échange en Norvège. La bourse couvre une partie des frais de vie et parfois les frais de scolarité.

Conseil : Cette voie est particulièrement intéressante pour les étudiants sénégalais déjà en France.



4. Nordplus — Pour les Pays Nordiques et Baltes Le programme Nordplus est principalement destiné aux étudiants venant des pays nordiques (Suède, Danemark, Finlande, Islande) et baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie). Il reste peu accessible aux étudiants africains directement, sauf via un établissement partenaire européen.



5. Bourses de l'Espace Économique Européen (EEE) Ces bourses financent la mobilité des étudiants venant de certains pays d'Europe centrale et du Sud vers la Norvège. Elles ne sont pas directement accessibles depuis l'Afrique, mais peuvent l'être indirectement via une inscription préalable dans un pays membre.



6. Le Doctorat en Norvège — La Voie la Plus Accessible C'est l'option la plus avantageuse pour les étudiants africains. En Norvège, les doctorants sont considérés comme des employés de l'université : ils perçoivent un salaire mensuel et bénéficient d'avantages sociaux complets (assurance maladie, retraite, congés payés). Résultat : le PhD est virtuellement entièrement financé, sans bourse classique à demander.



Le salaire moyen d'un doctorant en Norvège tourne autour de 35 000 à 40 000 NOK par mois (environ 3 200 à 3 700 €), ce qui couvre largement le coût de la vie.



Domaines les plus demandés : sciences, technologie, ingénierie, mathématiques (STEM), médecine, sciences sociales.





📋 Conditions pour Obtenir un Visa Étudiant en Norvège

Pour être accepté et obtenir votre visa étudiant norvégien, vous devrez remplir plusieurs conditions :

Preuve de fonds : Vous devez démontrer disposer d'environ 116 369 NOK par an (soit environ 13 400 €) pour couvrir vos frais de subsistance — logement, nourriture, transport.

Travail étudiant : Les étudiants non-UE/EEE ont le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les cours et à temps plein pendant les vacances universitaires. C'est un complément de revenu non négligeable.

Langue : La majorité des programmes accessibles aux internationaux sont dispensés en anglais. Un bon niveau (IELTS 6.5 ou TOEFL 90 minimum) est généralement requis.





Résumé : Quelle Option Choisir Selon Votre Profil ?