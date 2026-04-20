Sénégal : Ouverture du concours d'entrée à l'Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL)

L'Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL), école d'ingénieurs de l'Université Gaston Berger, a officiellement lancé son concours d'entrée en première année du Cycle Préparatoire Intégré (CPI) pour la session 2026.





Ce concours, qui ouvre les portes de formations d'excellence en Génie Civil, Génie Électromécanique, ou Génie Informatique et Télécommunications (Bac+5), se déroulera le 20 juin 2026 à partir de 07h30. Les épreuves porteront sur les Mathématiques, la Physique, le Français et l'Anglais.







Le concours est ouvert aux bacheliers et aux élèves des classes de terminales scientifiques et techniques (S1, S2, S3, T1 et T2) âgés de moins de 22 ans au 1er octobre 2026. Les inscriptions et le dépôt des dossiers se font exclusivement en ligne via la plateforme dédiée ( https://ipsl-concours.ugb.sn/ ) jusqu'au 12 juin 2026, date limite de rigueur.





Des centres d'examen sont prévus sur l'ensemble du territoire national, notamment à Saint-Louis, Dakar, Thiès, Kaolack, Ziguinchor et plusieurs autres localités pour faciliter l'accès aux candidats de toutes les régions.





MS/NDARINFO



