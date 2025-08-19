Photographie au Sénégal : entre héritage et révolution numérique

Le Sénégal s’associe ce mardi à la célébration de la Journée internationale de la photographie, dans un contexte marqué par les profondes mutations de ce secteur.



Longtemps porté par des professionnels héritiers d’un savoir-faire transmis de génération en génération, le métier de photographe traverse aujourd’hui une crise liée à l’essor du numérique.



Cette transformation technologique a fait émerger de jeunes acteurs qui imposent leurs innovations et leur créativité. Mais elle a aussi créé un conflit générationnel : les anciens dénoncent souvent un manque de formation des nouvelles générations, quand ces dernières revendiquent une nouvelle vision de l’art de la prise de vue.



La photographie sénégalaise, entre tradition et modernité, reste ainsi en quête d’équilibre face aux défis du numérique.



