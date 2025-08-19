Caniveaux non recouverts : les populations de la rue de Paris réclament des solutions urgentes

Les habitants de la rue de Paris dénoncent la persistance de caniveaux ouverts en pleine saison des pluies, une situation qu’ils jugent insoutenable et dangereuse pour la sécurité publique.



Ils pointent notamment l’odeur nauséabonde et l’accumulation d’ordures qui aggravent le quotidien des riverains. « Ces caniveaux devaient être recouverts après les curages. Leur état actuel est un véritable danger », regrettent certains habitants.



Outre les risques sanitaires, les populations redoutent également des accidents, particulièrement pour les enfants et les personnes âgées. Elles lancent un appel pressant aux autorités compétentes, mais aussi à leurs voisins pour un changement de comportement.



Les habitants invitent enfin les bonnes volontés à poser des actes de solidarité afin d’améliorer les conditions de vie dans le quartier.



