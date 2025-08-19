Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Caniveaux non recouverts : les populations de la rue de Paris réclament des solutions urgentes

Mardi 19 Août 2025

Caniveaux non recouverts : les populations de la rue de Paris réclament des solutions urgentes

Les habitants de la rue de Paris dénoncent la persistance de caniveaux ouverts en pleine saison des pluies, une situation qu’ils jugent insoutenable et dangereuse pour la sécurité publique.

Ils pointent notamment l’odeur nauséabonde et l’accumulation d’ordures qui aggravent le quotidien des riverains. « Ces caniveaux devaient être recouverts après les curages. Leur état actuel est un véritable danger », regrettent certains habitants.

Outre les risques sanitaires, les populations redoutent également des accidents, particulièrement pour les enfants et les personnes âgées. Elles lancent un appel pressant aux autorités compétentes, mais aussi à leurs voisins pour un changement de comportement.

Les habitants invitent enfin les bonnes volontés à poser des actes de solidarité afin d’améliorer les conditions de vie dans le quartier.
 




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.