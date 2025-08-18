Pikine Tableau Walo : plongés dans le noir et les eaux, les habitants crient leur désarroi

Les populations de Pikine Tableau Walo tirent la sonnette d’alarme face à la dégradation de leurs conditions de vie depuis le début de l’hivernage.



Elles dénoncent à la fois l’absence d’éclairage public et la stagnation des eaux usées mêlées aux pluies, une situation qui les plonge dans un véritable calvaire.



Le manque d’éclairage favorise l’insécurité dans la localité, où les habitants disent se sentir de plus en plus exposés aux agressions nocturnes. Par ailleurs, la cohabitation forcée avec les eaux stagnantes fait planer de sérieux risques sanitaires, compliquant le quotidien des riverains.



« Nous avons l’impression d’être laissés à l’abandon. Les autorités ne réagissent pas », déplorent plusieurs habitants, qui appellent à des solutions urgentes et durables pour rétablir un cadre de vie décent dans le quartier.



