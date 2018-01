Célébration 25 ans Groupe Supdeco : Entre introspection et perspectives

A ce propos M Aboubacar Sadikhe Sy n’a pas manqué d’inviter ses étudiants ainsi que ses collaborateurs à faire d’un certains nombre de valeurs comme la compétence, la dignité et le leadership, leur crédo. Des valeurs qui sont le fondamentau de l’établissement et auquel Supdeco doit son succès.

Reussirbusiness.com

Le Groupe Supdeco a profité de cette cérémonie de lancement des activités de célébration de ses 25 ans d’existence dans le domaine de l’enseignement supérieur privé au Sénégal et en Afrique, pour revenir sur son parcours depuis sa création, mais surtout montrer ses ambitions en tant que l’une des plus grandes écoles instituts du pays. Son Président Directeur Général Monsieur Aboubacar Sadikhe Sy, et ses collaborateurs ont partagé les faits saillants qui ont marqué l’histoire du groupe dans un environnement qui ne garantissait pas toutes les conditions de succès pour un tel projet, quoique, important pour l’avenir de beaucoup de jeunes africains.«En 1993, lorsque je créais la première école de commerce à Dakar avec une poignée de collaborateurs, j’avais senti le besoin criard en ressources humaines compétentes et opérationnelles dont le Sénégal, l’Afrique avait vraisemblablement besoin» a fait savoir M Aboubacar Sadikhe Sy.Cependant, cette capacité à grandir très vite tout en maintenant le niveau de qualité déjà acquis malgré son empire estimé aujourd’hui à un peu prés de 4000 étudiants, s’explique par cette volonté inouïe de son fondateur dans sa vision africaniste. En d’autres termes, il s’agissait d’accompagner la jeunesse africaine par des innovations et de formations initiales de gestionnaires compétents et opérationnels pour apporter une réponse appropriée aux besoins du marché de travail de plus en plus exigeants au niveau continental. « Je n’ai jamais eu peur de réinventer sans cesse le Groupe que j’ai façonné selon ma vision exigeante, mon obsession de former les meilleurs managers africains » a-t-il ajouté.Par ailleurs, en sus de ses valeurs cardinales épousées par l’établissement depuis sa création M Aboubacar Sadikhe Sy a également appelé les jeunes à plus de créativité dans un monde où la concurrence est de plus en plus rude. «Il faut que les jeunes apprennent à prendre des initiatives avec comme armes la patience et la détermination pour faire avancer les choses et notre rôle à nous c’est de leur montrer la voie à suivre», explique le Pdg du groupe.Forte aujourd’hui d’une communauté estudiantine estimée à un prés de 4000 étudiants venus d’au moins 33 pays d’Afrique, le Groupe Supdeco ne cache pas ses ambitions de relever les défis de son expansion hors des frontières du Sénégal.