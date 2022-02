Cheikh Seck : "Après la fête, nous devons nous consacrer aux éliminatoires du Mondial"

L’ancien gardien de but des Lions et vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Cheikh Seck, tout en se disant "fier et heureux" d’avoir assisté au premier sacre continental des Lions, appelle à se projeter "dès à présent sur les éliminatoires de la Coupe du monde" 2022.





"Nous avons toujours dit que l’objectif était de gagner cette CAN, Dieu a exaucé nos prières. Une semaine après, nous devons reprendre et nous projeter vers la préparation des matchs contre l’Egypte en mars prochain", a suggéré le chargé des équipes nationales à la FSF.



Le football sénégalais n’a pas de temps à perdre, il doit s’engager vers les plus grands standards, gagner d’autres coupes d’Afrique des nations et prendre part à la phase finale de Qatar 2022, a déclaré Cheikh Seck, en perspective barrages de la coupe du monde programmés en mars prochain.



Il estime que ce premier sacre sénégalais "n’est qu’un début du cycle de victoires pour le football national".



"On a attendu longtemps, on doit continuer [avec] notre potentiel et [nous mettre] au travail pour aller de l’avant", a-t-il ajouté, soulignant la chance qu’il a d’assister au sacre du football national.



"Je n’ai pas eu la chance de gagner ce trophée en tant que footballeur. Aujourd’hui, mes enfants me permettent d’assister à ce sacre du football national", a poursuivi Cheikh Seck.



Il dit n’avoir pas de mots pour décrire les sentiments qui l’ont animé à la fin de la séance des tirs au but.



Le Sénégal a longtemps attendu ce moment, a rappelé le président du Jaraaf de Dakar, en s’adressant à des journalistes après la victoire finale des Lions à la CAN 2021.



Après 120 minutes de jeu lors du match contre l’Egypte (4TAB), "on y a toujours cru même si tout le monde connaît les caprices du football", a insisté Cheikh Seck.



"Nous avons dominé le match de la tête aux épaules et à un certain moment, on pouvait avoir des doutes légitimes. Mais, c’est une victoire méritée, c’est ce qui la rend encore plus belle", a indiqué Cheikh Seck, qui a participé à quatre phases finales de CAN en 1986, 1990, 1992 et 1994.





APS