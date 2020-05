Coronavirus en France : baisse spectaculaire du nombre des décès, notamment dans les Ehpad

L’épidémie de coronavirus a fait 80 morts supplémentaires en 24 heures en France, le plus faible bilan quotidien depuis début avril, portant le nombre total de décès à 26 310 depuis le 1er mars, a indiqué samedi la Direction générale de la santé dans un communiqué.



La pression sur les services de réanimation continue de s’alléger, avec 38 nouveaux cas graves admis en réanimation, soit un solde de 56 malades graves du Covid-19 en moins.

Seuls quatre décès ont été enregistrés dans les établissement médico-sociaux et Ehpad, une baisse spectaculaire par rapport aux statistiques quotidiennes des dernières semaines, et 76 dans les hôpitaux.



En outre, à 36 heures du début du déconfinement, selon la DGS, 22 614 personnes restent hospitalisées en France en raison du virus, avec 265 nouvelles admissions depuis vendredi.

Depuis le début de l’épidémie, 95 829 personnes ont été hospitalisées dont 56 038 personnes sont rentrées à domicile.



"L’épidémie est toujours active et évolutive et le virus circule dans de nombreuses zones du territoire", prévient toutefois la DGS qui appelle à maintenir les mesures barrières et de distanciation sociale avec le début du déconfinement lundi.



SUDOUEST avec AFP