Covid-19 au Sénégal : 02 nouveaux décès, 121 cas positifs, ce vendredi

La liste macabre s’allonge. Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale viennent de notifier deux nouveaux décès liés au Covid 19. Ce qui porte le nombre total de décès à 25. Le premier est un homme âgé de 58 ans, décédé à son domicile aux Parcelles Assainies.Selon la Directrice de la Santé publique, le test effectué sur la victime est revenu positif le 14 mai 2020. Le second, informe Marie Khemesse Ngom Ndiaye, est un homme âgé de 60 ans résidant à Pire. Il est décédé ce vendredi 15 mai 2020 à 6h50 à l’hôpital Principal de Dakar.Elle annonce, dans le même sillage, que 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann (1) et de l’hôpital Principal (5).Marie Khemesse Ngom Ndiaye, rendant compte de la situation du jour, informe que sur les 1028 tests réalisés, 121 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 10,7%. Les cas positifs sont répartis comme suit : 119 contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 2 cas issus de la transmission communautaire provenant de Guédiawaye et Touba. Il y a eu 48 patients hospitalisés qui ont contrôlés négatifs et déclarés guéris.A ce jour, 2310 cas ont été déclarés positifs dont 890 guéris, 25 décédés et 1394 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle.Emedia