Covid-19 : infos sur le 8ème cas de contamination en Mauritanie

Le directeur de la santé publique au ministère de la santé, Dr Sidi Ould Zehaf, a annoncé ce mercredi matin, 29 avril courant, la détection d’un nouveau cas de contamination au coronavirus en Mauritanie.



Il s’agit d’une étrangère âgée de 68 ans, qui a été mise aussitôt en quarantaine. La patiente a bénéficié des premiers soins et des démarches sont entreprises par le ministère de la santé en vue d’isoler toutes les personnes entrées en contact avec elle, afin de les tester au Covid et de prendre les mesures qui s’imposent en conséquence.



En effet, le ministère a lancé une campagne d’identification des personnes supposées avoir approché de très près le 8ème cas en perspective de leur confinement.



Ould Zehaf a appelé à la fin de sa conférence de presse tenue pour la circonstance, les citoyens à se conformer aux mesures préventives, affirmant l’intention du Département de renforcer la surveillance préventive au niveau de toutes les structures de santé.



La Mauritanie s’est déclarée sans cas positif depuis le 18 avril dernier.



Confinée avant la France, le pays n’avait totalisé que sept porteurs du virus et un décès d’une personne venant de France.



https://essahraa.net/node/16635